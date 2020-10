Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Sondereinsatz gegen Taschendiebe

Bild-Infos

Download

Viersen:Viersen: (ots)

Schon mehrfach haben wir darauf hingewiesen, dass die Zahl der Taschendiebstähle in diesem Jahr deutlich angestiegen ist. Und immer noch werden nahezu täglich weitere Straftaten angezeigt. Auch haben wir Tipps gegeben, wie man sich wirksam gegen Taschendiebe schützen kann. Das oberste Gebot auch dabei lautet: ABSTAND - von fremden Menschen, aber nicht von seinen Wertsachen halten- und AUGEN AUF UND TASCHE ZU. Dann kann wirklich nichts passieren!

Um einerseits zu schauen, wer sich in der Viersener Innenstadt tummelt und dabei Böses im Schilde führt, und andererseits den Menschen zu zeigen, dass wir da sind und für ihre Sicherheit sorgen, gab es am Dienstag und Mittwoch Sondereinsätze in der Viersener Innenstadt. Dabei waren Einsatzkräfte der Polizei Viersen gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Einsatzhundertschaft Mönchengladbach sowohl in zivil als auch in Uniform unter anderem in der Fußgängerzone unterwegs. Unser Foto zeigt die Einsatzkräfte aus der Vitusstadt auf der Viersener Einkaufsstraße. Taschendiebe auf frischer Tat sind uns an den Tagen nicht ins Netz gegangen. Aber die Menschen waren froh, unsere Einsatzkräfte zu sehen. Die bei den Einsätzen gewonnenen Erkenntnisse werden nun ausgewertet. Wir sagen DANKE an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Mönchengladbach und freuen uns auf weitere Einsätze gegen Taschendiebe!/ah (987)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell