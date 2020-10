POL-AUR: Norderney - Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

In der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße auf Norderney kam es am Mittwoch, 21.10.2020 gegen 14 Uhr zu einer Unfallflucht. Eine Radfahrerin wollte nach bisherigem Erkenntnisstand ihr Fahrrad auf der Straße wenden. Sie achtete dabei offenbar nicht auf den rückwärtigen Verkehr und stieß mit einer nachfolgenden Pedelec-Fahrerin zusammen, die im Begriff war, die Radfahrerin zu überholen. Beide Frauen stürzten mit ihren Rädern zu Boden. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt. Die unfallverursachende Radfahrerin unterhielt sich noch kurz mit einer Zeugin und setzte dann ihre Fahrt fort. Die bislang unbekannte Zeugin wird gebeten, sich mit der Polizei Norderney in Verbindung zu setzen unter Telefon 04932 92980.

