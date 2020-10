Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Schwerer Verkehrsunfall

Kempen-St. Hubert:Kempen-St. Hubert: (ots)

Mindestens drei Schwerverletzte und einen Toten forderte ein Verkehrsunfall auf der Tönisberger Straße um 16:36 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer auf der Tönisberger Straße in Richtung St. Hubert unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe Schadbruch nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Menschengruppe, die sich auf dem Geh-/Radweg befand. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern abtransportiert. Die Tönisberger Straße ist zwischen der B 9 und Hülser Straße gesperrt./ah (909)

