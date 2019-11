Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Auffahrunfall mit einer verletzten Person in der Mannheimer Straße - Einsatz des Rettungshubschraubers

Edingen-Neckarhausen (ots)

Am Montagmittag, gegen 12:20 Uhr, ereignete sich in der Mannheimer Straße ein Auffahrunfall, bei dem eine 19-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem VW in Richtung Mannheim-Seckenheim unterwegs, als in Höhe der Speyerer Straße ein vorausfahrender 67-jähriger Mitsubishi-Fahrer an einer roten Ampel sein Fahrzeug abbremste. Die VW-Fahrerin erkannte dies offenbar zu spät und kam aufgrund der regennassen Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Sie fuhr von hinten auf den Mitsubishi auf und zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu. Da sie kurzzeitig das Bewusstsein verlor, wurde auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Die Frau wurde jedoch schließlich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell