Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtragsmeldung zu dem Verkehrsunfall auf der L 812 - Gesundheitszustand der Pkw-Insassen nach wie vor kritisch

Wangerland (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, kam es am Dienstagmorgen, 16.06.2020, auf der L 812 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem die beiden Pkw-Insassen schwer verletzt wurden. Bezüglich des Unfallhergangs wird auf die Pressemitteilung verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4625432 Der Gesundheitszustand der beiden Pkw-Insassen ist nach wie vor kritisch. Anschlussermittlungen haben ergeben, dass der 52-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Eine Untersuchung des Alkoholgehaltes ergab einen Wert von 1,23 Promille, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet hat, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell