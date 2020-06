Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigte Gefährdung des Straßenverkehrs konnte dank eines Zeugenhinweises geklärt werden - Polizei beschlagnahmt das Motorrad nach dem bereits gesucht wurde

Wilhelmshaven (ots)

Wie die Polizei bereits mitteilte, wurde eine Straßenverkehrsgefährdung angezeigt, die sich am Donnerstag, 21.05.2020 um die Mittagszeit in der Sengwarder Landstraße ereignete. Auf die am 02.06.2020 veröffentlichte Pressemittelung wird verwiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4611734. Zu der Zeit sollte auf der Sengwarder Landstraße, Kreuzung Bahnüberführung/ Breddewarder Weg gegen 12 Uhr ein Motorradfahrer zwei Radfahrer gefährdet haben, indem er zwischen ihnen durchgefahren sei und sie anschließend mit einer Handgeste beleidigt haben soll. Die Polizei fahndete nach einem dunkel gekleideten Motorradfahrer, der mit einem schwarzen Chopper und WHV-Kennzeichen unterwegs war. Auf den Zeugenaufruf meldete sich eine Zeugin, die der Polizei einen Hinweis zu dem Abstellort des gesuchten Motorrades gab. Am Montagvormittag, 15.06.2020, konnten die Beamten das gesuchte Krad auf einem Hinterhof in der Admiral-Klatt-Straße beschlagnahmen, die Ermittlungen richten sich gegen einen 78-Jährigen aus Wilhelmshaven.

