POL-WHV: Müllcontainer in Jever wurde in Brand gesetzt - Zeugin sah zwei dunkel gekleidete Personen weglaufen - weitere Zeugen gesucht

In der Nacht zum Dienstag, 16.06.2020, erhielt die Polizei gegen 02:50 Uhr Kenntnis von einem Brand. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde in der Kleinen Wasserpfortstraße ein Container in Brand gesetzt, der anschließend in voller Ausdehnung brannte. Die angrenzenden Häuser wurden nicht beschädigt, jedoch zogen die Rauchgase in die offenen Fenster. Eine 86-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Zeugin hat noch zwei dunkel gekleidete Personen in Richtung Graft weglaufen sehen. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen, die Verdächtiges gehört oder ebenfalls verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04461/92110 zu melden.

