Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Streit zwischen zwei Bekannten in Varel eskaliert - Polizei leitet Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein - geständiger Täter erschien selber bei der Polizei

Varel (ots)

Am Montagabend, 15.06.2020, kam es auf dem Schlossplatz gegen 19 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei jungen Männern. Dieser Streit artete derart aus, dass es zu Schlägen und Tritten kam. In der Folge zog einer der Beiden plötzlich ein Messer und verletzte den Jüngeren der Beiden am Arm. Die Polizei wurde erst Stunden nach der Tat über den Vorfall benachrichtigt, konnte jedoch die Tatbeteiligten ermitteln. Der geständige Täter, ein 22-Jähriger aus Nordenham, der in Varel zu Besuch ist, erschien selber bei der Polizei und händigte den eingesetzten Beamten das mutmaßliche Tatmittel aus. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Varel, der eine oberflächliche Verletzung am Arm erlitten hat. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die in Streit geratenen Personen kennen sich, die Hintergründe sind derzeit unklar, die Ermittlungen dauern an.

