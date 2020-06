Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hundekadaver in einem Müllsack in Wilhelmshaven abgelegt - Polizei sucht den Eigentümer und bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis von einem abgelegten Hundekadaver. Der Meldende findet diesen in einem Müllsack verpackten Kadaver, vermutlich einen von der Hunderasse Golden Retriever, am 11.06.2020 hinter dem Trafohäuschen in der Friedenstraße, Höhe Hausnummer 99. Der offensichtlich nicht gechipte Hund konnte bislang nicht zugeordnet werden, so dass die Polizei den Eigentümer und Zeugen sucht, die Hinweise, insbesondere über das dortige Ablegen geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

