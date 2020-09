Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwelbrand auf einem Forschungsschiff in Berne

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen, 22. September 2020, wurde die Feuerwehr zu einem Schwelbrand eines Schiffes, auf dem Gelände einer Werft in der Industriestraße in Berne gerufen.

Gegen 08:30 Uhr kam es bei Schweißarbeiten an einem Kunststoffrohr des Schiffes zu einer Verrauchung auf dem am Trockendock liegenden Schiff.

Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Bei dem Brand waren ein Rettungswagen sowie 45 Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren eingesetzt. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Die Ermittlungen der Polizei sowie vom zuständigen Gewerbeaufsichtsamt werden aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell