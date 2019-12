Polizei Düren

POL-DN: Eine Nachbarin passt gut auf - und kann Hinweise auf die Täter eines Einbruches liefern

Linnich (ots)

Am Samstag wurden Einbrecher in Linnich vom Signal einer losgehenden Alarmanlage überrascht und flüchten. Die Nachbarn konnten Hinweise auf das mutmaßliche Täterfahrzeug geben und liefern somit entscheidende Hinweise.

Am Freitagabend um 19:52 Uhr überraschte ein akustisches und optisches Alarmsignal Einbrecher bei ihrem Vorhaben, Beute in einem Einfamilienhaus in Linnich-Körrenzig zu machen. Die Täter schafften es zwar, sich über ein Fenster Zugang zum Haus am Franzosenberg zu verschaffen und einige Räume grob zu durchsuchen, jedoch hinderte der Alarm sie anscheinend daran, sich länger im Gebäude aufzuhalten.

Nicht nur die Einbrecher wurden durch den Alarm aufgeschreckt. Auch eine aufmerksame Nachbarin eilte zum Fenster, um zu sehen, woher der Signalton kam. So erkannte sie, wie sich drei dunkel gekleidete Personen in Richtung B 57 entfernten. Ebenso meldete die Zeugin den eingesetzten Beamten ein in der Straße geparktes dunkles Fahrzeug, welches ihr verdächtig vorkam, da nur selten Fahrzeuge auf der Straße geparkt würden.

Die Polizisten fanden das besagte Fahrzeug bei ihrem Eintreffen unverschlossen und mit noch warmem Motor vor. Ebenso fanden die Beamten im Inneren des Fahrzeuges unter anderem einen Werkzeugkoffer. Es deutet also alles darauf hin, dass das Fahrzeug den Tätern zuzurechnen ist.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

