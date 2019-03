Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Ladendiebe festgenommen

Melle (ots)

Die Polizei in Melle konnte am Freitagnachmittag in der Industriestraße in Melle drei männliche Ladendiebe festnehmen. Ein Vierter konnte entkommen. Die Männer im Alter von 31-47 Jahren waren gegen 15 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie zahlreiche Tabakwaren einsteckten. Die drei Festgenommenen sind für die Polizei keine Unbekannten, zahlreiche Erkenntnisse wegen Einbrüchen, Ladendiebstählen, Fahren ohne Führerschein pp konnten durch die Meller Beamten ermittelt werden. Die drei Ladendiebe, die mit einem grauen Ford unterwegs waren, wurden am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Einer der Festgenommenen klagte in der Arrestzelle über Unwohlsein und wurde ärztlich behandelt. Er wurde in eine Osnabrücker Klinik überwiesen, wo seine Behandlung, aber auch seine ständige Bewachung gewährleistet wurde. Gegen 1 Uhr am Samstagmorgen wurde der 37-Jährige wieder in die Gewahrsamszelle beim Kommissariat in Melle gebracht, da er von den behandelten Ärzten für haftfähig erklärt wurde. Über diese Entscheidung zeigte sich der Festgenommene nicht sonderlich erfreut, sondern reagierte äußerst verärgert und wenig kooperativ.

