Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hochwertiges Fahrrad am Kinderhospital gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Kinderhospital in Osnabrück an der Johannisfreiheit wurde am Mittwoch im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 23:00 Uhr ein hochwertiges Fahrrad der Marke Maxcycle, Modell town lite 2 gestohlen. Das schwarze Fahrrad war in einem Radständer unmittelbar an der Kinderklinik verschlossen abgestellt. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

