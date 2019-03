Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in der Sofie-Hammer-Straße

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch zwischen 15.05 Uhr und 20.55 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Sofie-Hammer-Straße ein. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Räume und Schränke wurden geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

