Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Kupferdiebstahl in Quakenbrück

Quakenbrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:10 Uhr hatten zwei Täter auf einem Gelände eines Schrotthändlers an der Artlandstraße in Quakenbrück 400 Kilo Kupfer gestohlen und zum Abtransport bereitgelegt. Das Diebesgut wurde in zwölf Tüten vom Gelände geschleppt. Ein Mitarbeiter von einem Sicherheitsdienst überraschte die Täter vor dem endgültigen Abtransport des Kupfers. Die beiden Männer flüchteten vom Schrottplatz. Die eingesetzten Polizisten mit einem hinzugezogenen Personenspürhund konnten die Täter nicht mehr ergreifen. Die beiden Täter werden durch den Zeugen des Sicherheitsdienstes als eher dünn und cirka 1,75 Meter groß geschätzt. Wer weitere Hinweise zu dem Diebstahl oder die beiden Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Bersenbrücker Polizei. Telefon: 05439 9690.

