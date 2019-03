Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Betrunken mit Transporter unterwegs

Melle (ots)

Am Mittwoch kam es für die Polizisten aus Melle in den späten Nachmittagsstunden zu einem Einsatz an einem Angelteich. Ein Angler war offensichtlich betrunken in den Teich gefallen. Danach kämpfte er sich dort aus dem Wasser und torkelte zu seinem Fahrzeug, um loszufahren. Die Beamten entdeckten kurze Zeit später den Transporter in der Nähe einer Tankstelle. Der 37-jährige Mann saß auf dem Fahrersitz und zeigte sich uneinsichtig. Er wollte das Fahrzeug nicht verlassen und nicht mit zur Polizeiwache. Die Beamten nahmen ihn trotzdem mit. Er musste auch seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Danach wurde der Mann entlassen. Der Angler wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Wolfgang Redecker

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell