Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Unbekannter schoss auf Silberreiher

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstosses gegen das Tierschutzgesetz und sucht insbesondere nach zwei Kindern, die Zeugen der Tat geworden sind. Der Vorfall ereignete sich vermutlich am 13.02.2019 im Helferner Weg, auf der Grünfläche gegenüber des dortigen Malergeschäftes. Dort fand eine Passantin am Nachmittag einen schwer verletzten Silberreiher und traf zeitgleich auf die beiden etwa 5 bis 7 Jahre alten Kinder. Diese berichteten der Frau, dass ein Unbekannter aus seinem Auto heraus auf den streng geschützten Vogel geschossen habe und dann weggefahren sei. Zu den beiden Kindern, dem Pkw des Schützen und der genauen Tatzeit derzeit können keine weiteren Angaben gemacht werden. Das Tier wurde von der Findern in der Artenschutz-Betreuungsstation Osnabrück abgegeben. Der Reiher wies eine so schwere Schussverletzung auf, dass er schließlich von seinen Leiden erlöst und eingeschläfert werden musste. Hinweise in der Sache, insbesondere zu den beiden Kindern, nimmt die Polizeistation in Bad Rothenfelde entgegen. Telefon: 05424-5326.

