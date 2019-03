Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike an der Lotter Straße gestohlen

Osnabrück (ots)

Ein schwarzes E-Bike der Marke Stevens, Modell Devil´s Trail, wurde von Unbekannten am Dienstag, zwischen 19.10. Uhr und 21.30 Uhr, entwendet. Das hochwertige Fahrrad war in der Nähe des Emma-Theaters an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des E-Bikes bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

