POL-OS: Unfallflucht auf dem E-Center-Parkplatz

Melle (ots)

Am Montag kam es auf dem Parkplatz des E-Centers in Melle an der Gesmolder Straße zu einer Unfallflucht. Zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde ein dort geparkter schwarzer Skoda Octavia von einem unbekannten Auto angefahren. Der Schaden an der rechten Seite des Autos beträgt geschätzte 5000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto vom Parkplatz, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizei Melle unter 05422 920600.

