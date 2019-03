Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: LKW-Unfall in Hilter

Hilter (ots)

Am Dienstagmorgen kam es auf der Allendorfer Straße in Hilter zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Fahrer eines LKW mit Anhänger war gegen 07:05 Uhr in Richtung Borgloh unterwegs. Er kam aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Gespann rechts auf den Grünstreifen und dann ins Schleudern. Der Anhänger kippte auf seine rechte Seite. Für die Bergung des Anhängers musste dieser entladen werden. Die Bergung dauerte ungefähr drei Stunden. Der Gesamtschaden beträgt cirka 30.000 Euro.

