Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gasflasche aus Scheune in Hellern gestohlen

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagabend wurde aus einer Scheune an der Straße Zum Flugplatz in Hellern eine rote 10-Liter Glasflasche gestohlen. Der männliche Täter hatte vermutlich die Gelegenheit genutzt und in der Scheune nach Diebesgut gesucht. Die Gasflasche wurde dann mit einem Fahrrad abtransportiert. Das Herrenrad mit braunem Rahmen wurde vom Täter in der Nähe eines Waldes zurückgelassen. Der männliche Täter soll kurze dunkle Haare haben. Er wird durch einen Zeugen auf cirka 30 Jahre geschätzt. Der Täter soll eine grau bzw. blaue Jacke und blaue Jeans getragen haben. Wer weitere Hinweise auf eine auffällige Person in der Nähe des Waldgebietes Suttheide geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Wolfgang Redecker

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

