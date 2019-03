Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Unfall in Meesdorf

Melle (ots)

Am Dienstagmorgen kam es in Melle/Meesdorf zu einem Verkehrsunfall. Die 31-jährige Fahrerin eines Hyundai war gegen 08:00 Uhr mit ihren beiden Kindern (2 und 6 Jahre) aus Bad Essen kommend in Richtung Buer unterwegs. Sie kam mit ihrem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Straßenbaum und wurde über die Straße auf ein gegenüberliegendes Grundstück zurückgeschleudert. Dort stieß das Fahrzeug gegen ein Auto mit Pferdeanhänger. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Hyundai stellt einen Totalschaden dar und wurde abgeschleppt. In der Zeit der Unfallaufnahme kam es auf der Meesdorfer Straße zu Verkehrsbehinderungen.

