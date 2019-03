Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Automatenaufbruch auf Parkplatz

Osnabrück (ots)

Erneut wurde in Osnabrück ein Kassenautomat auf einem Parkplatz aufgebrochen. An der Stüvestraße öffneten Diebe in der Nacht zu Mittwoch gegen 02:16 Uhr gewaltsam den Kassenautomaten und entwendeten daraus die dort befindliche Geldkassette mit dem gesamten Bargeld. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Wolfgang Redecker

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell