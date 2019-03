POL-MI: Drei PKWs an Auffahrunfall auf B 482 beteiligt

Polizei Minden-Lübbecke

Drei PKWs an Auffahrunfall auf B 482 beteiligt

Porta Westfalica

Zu einer Kollision zwischen drei Kraftfahrzeugen ist es am Samstagabend auf der B 482 gekommen. Dabei schob ein Lieferwagen einen PKW in das Heck eines weiteren Fahrzeugs. Eine Person wurde verletzt.

Gegen 19 Uhr war ein Mann (52) aus Bremerhaven in einem Ford Transit aus Richtung Petershagen kommend auf der B 482 unterwegs. Ihm voraus fuhren eine Opel-Fahrerin (35) aus Minden sowie ein 58-Jähriger aus Paderborn mit zwei Insassen (18, 15) in einem Volkswagen. Kurz vor dem Kreuzungsbereich zur Findelstraße bremsten die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Dies erkannte der Fahrer des Kleintransporters offenbar zu spät und prallte in die Rückseite des Opels, welcher dadurch in den weiter vorne stehenden VW geschoben wurde. Die Frau aus Minden erlitt durch die Kollision Verletzungen und wurde durch alarmierte Rettungskräfte ins Klinikum Minden eingeliefert. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zwei der drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Außerdem reinigten Kräfte der Feuerwehr die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro.

