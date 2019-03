Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbruch

Hilter (ots)

In der Nacht zu Freitag stiegen Unbekannte in das Büro eines Supermarktes an der Bielefelder Straße ein. Die Einbrecher konnten kein Diebesgut erlangen, verursachten aber einen hohen Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat unter 05421 921390.

