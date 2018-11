POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Rollerfahrerin stürzt Eine 17-jährige Roller-Fahrerin befuhr am Freitag um kurz nach 08:30 Uhr die Sulzbrunnenstraße und wollte in die Haller Straße abbiegen. Während dem Abbiegevorgang verlor sie das Gelichgewicht und stürzte vom Roller. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Nachdem an dem Roller Benzin auslief, musste der Bauhof verständigt werden, der die Straße wieder reinigte.

Crailsheim: Auffahrunfall an Ampel

Aus Unachtsamkeit fuhr am Freitag um 11:35 Uhr ein 35-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Vito auf den vor ihm an der Ampel stehenden PKW Opel eines 37-Jährigen auf. Bei dem Unfall in der Haller Straße entstand ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro

Rosengarten: Wildunfall

Am Freitag um 00:50 Uhr kollidierte ein 61-Jähriger Ford Fahrer mit einem Reh, welches die Landstraße 1054 zwischen Dendelbach und Rieden queren wollte. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

