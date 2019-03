Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Diebe stehlen Bargeld

Bramsche (ots)

Ein Frisörsalon am Markt war in der Nacht zu Freitag das Ziel von Einbrechern. Sie zerstörten die Tür zum Salon und gelangten in den Laden. Dort stahlen sie das vorhandene Bargeld. Die Polizei Bramsche bittet um Hinweise zu diesem Einbruch unter der Telefonnummer 05461 915300.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell