Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Offenbach an der QueichOffenbach an der Queich (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein Gesamtschaden von geschätzt 17 000 Euro und Verkehrsbehinderungen, waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Montagabend gegen 17:00 Uhr im Bereich der Landauer Straße in Offenbach ereignet hat. Eine 62 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr die Landauer Straße, vom Kreisverkehr kommend, in Richtung der Ortsmitte. In Höhe der Tankstelle fuhr sie an einem am Fahrbahnrand stehenden Verkehrshindernis vorbei. Ein 80 Jahre alter Verkehrsteilnehmer übersah die bereits am Hindernis vorbeigefahrene Frau, woraufhin es zum Zusammenstoß im Gegenverkehr kam. Die Frau klagte vor Ort über starke Nackenschmerzen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt, weshalb der Fahrbahnabschnitt für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden musste.

