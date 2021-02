Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruchversuch in Kfz.-Zulassungsstelle.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in die Zulassungsstelle an der Alverdisser Straße einzubrechen. Die Täter hebelten an einer Tür und verursachten dadurch Sachschaden. Die Tür hielt dem Einbruchversuch jedoch stand. Ihre Beobachtungen dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

