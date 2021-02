Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Junger Mann beobachtet Frauen und onaniert dabei.

Lippe (ots)

Montagmorgen ließen zwei Frauen ihre Hunde auf einem Hundeplatz am Ende der Weinbergstraße laufen. Dabei sahen sie gegen 10:15 Uhr einen Mann, der sich auf der anderen Seite der Werre, in den Hoffmannswiesen, aufhielt. Später erkannten die Frauen, dass der Mann seine Hose heruntergelassen hatte und onanierte. Während die Frauen die Polizei anriefen, entfernte sich der Unbekannte über den Platanenweg in Richtung der Krummen Weide. Der Täter ist etwa 20-25 Jahre alt, hat dunkle Haare und eine südländische Erscheinung. Er trug eine schwarze Jacke, einen babyblauen Kapuzenpullover, eine schwarze Stoffhose (evtl. Jogginghose) sowie weiße Schuhe. Ihre Hinweise auf den Mann richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

