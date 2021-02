Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in ein Haus in der Friedrich-Ebert-Straße einzudringen. Die Täter hebelten vergeblich an einem Fenster. Der Sachschaden blieb gering. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher bei der Tatausführung auch gestört. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell