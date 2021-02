Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Imbissstand eingedrungen.

Lippe (ots)

Einbrecher drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen an der Triftenstraße abgestellten Imbisswagen ein. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten Wechselgeld. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

