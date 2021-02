Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Werkzeug erbeutet.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen drangen Unbekannte in einen am Straßenrand der Behringstraße abgestellten Renault Kangoo ein. Die Täter zerstörten eine Glasscheibe des Firmenfahrzeugs und konnten so drei Akku-Flex der Marke "Makita", einen Schleifer, einen Steinschneider sowie einen Metallschneider entwenden. Ihre Beobachtungen dazu nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

