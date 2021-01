Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Unfall im Kreisverkehr.

Lippe (ots)

Am Donnerstag missachtete eine 56-jährige Autofahrerin gegen 13:55 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Hessenring/Bahnhofstraße die Vorfahrt eines 57-Jährigen und die Autos kollidierten. Der 57-jährige Bad Driburger war mit seinem schwarzen Mercedes auf dem Hessenring in Richtung Steinheimer Straße unterwegs, als der goldene Opel von der Bahnhofstraße aus in den Kreisverkehr fuhr und frontal in die Seite des Mercedes prallte. Der Wagen des 57-Jährigen wurde aus dem Kreisverkehr geschoben. Die 56-jährige Horn-Bad Meinbergerin stieß anschließend mit dem Opel gegen einen Stein auf der Verkehrsinsel, schob diesen zur Seite und durchbrach schließlich das Strauchwerk zu einem Parkplatz. Hier kollidierte sie noch mit einem geparkten PKW und einem Altkleidercontainer. Die 56-Jährige blieb unverletzt, der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 14 700 Euro. Zeugen des Unfalls informieren bitte das Verkehrskommissariat in Detmold telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell