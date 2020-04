Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unklares Feuer

Ennepetal (ots)

Am Montag , den 27.04.2020 um 21:09 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem unbekannten Feuer in die Bergstrasse alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 7 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften der Hauptwache , des Löschzuges 1 und der Löschgruppe Rüggeberg aus. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich bei der Erkundung schnell heraus das es sich um ein Grillfeuer in einer Feuertonne handelte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig. Der Einsatz endete um 21:40 Uhr.

