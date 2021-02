Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug aus Rohbau entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zugang zu einem Rohbau in der Steinstraße. Nachdem die Täter ein Fenster aufgebrochen hatten, stahlen sie Werkzeug. Art, Menge sowie Wert des Diebesgutes stehen bislang nicht fest. Ihre Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

