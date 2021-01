Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Zigarettenautomat aufgesprengt

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Seilerstraße in Lügde ein Zigarettenautomat durch bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Ein gegen 02.50 Uhr durch den Knall wach gewordener Anwohner konnte vier Personen erkennen, welche an dem Automaten hantierten und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten. Weitere Hinweise zu den Personen und der Tat nehmen die Polizeiwache in Blomberg unter 05235-96930 oder die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell