Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Nach Unfall mit 15-jährigem Mädchen - Polizei sucht Autofahrer und Zeugin

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag (7. Oktober 2020) ist ein Autofahrer an der Kreuzung Mühlenfeld / Obergath mit einem 15-jährigen Mädchen auf ihrem Fahrrad zusammengestoßen. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 12:45 Uhr war der Fahrer eines silbernen Kleinwagens auf der Straße Mühlenfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Obergath bog er nach links in Richtung Gladbacher Straße ab. Im Kreuzungsbereich stieß er mit der 15-Jährigen zusammen, die mit ihrem Fahrrad auf der Obergath in Richtung Kölner Straße gefahren war.

Das Mädchen blieb unverletzt. Sie forderte sowohl eine Zeugin als auch den Fahrer des silbernen Kleinwagens auf, weiterzufahren und setzte ihren Weg ebenfalls fort.

Als sich später herausstellte, dass das Fahrrad durch den Zusammenstoß einen größeren Schaden davon getragen hatte, suchte sie in Begleitung ihrer Mutter eine Polizeiwache auf.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer und der Zeugin. Der Fahrer ist laut Aussage der 15-Jährigen etwa 70 bis 80 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat kurze graue Haare in Form eines Haarkranzes.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (474)

