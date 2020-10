Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Unbekannte zünden Kunstobjekt auf dem Promenadenweg an - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (6. Oktober 2020) haben Unbekannte eine Puppe auf dem Promenadenweg angezündet.

Gegen 18 Uhr bemerkte ein Jugendlicher eine brennende Puppe. Sie war Teil der Kunstaktion "Stumpf-Sinn", die diesen Teil des Dießemer Bruches verschönert. Dort sind verschiedene Skulpturen an den beschädigten Baumstämmen aufgestellt.

Das Kunstobjekt wurde durch den Brand vollständig zerstört. Der Jugendliche konnte das Feuer löschen. Es wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (472)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell