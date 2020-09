Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Landrat begrüßt Mitarbeiter/innen der Kreispolizeibehörde in ihren neuen Büroräumen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Heute (18.09.) hat Landrat Stephan Santelmann die Mitarbeiter/innen der Kreispolizeibehörde begrüßt, die ab sofort auf der 600 qm großen Bürofläche An der Gohrsmühle untergebracht sind. Vermieter der Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes ist die Stadt Bergisch Gladbach.

Hintergrund der Ausgliederung ist, dass im zentralen Dienstgebäude der Polizei der Platz nicht mehr ausreichend ist. Unter anderem durch die in den letzten Jahren zusätzlich eingestellten Regierungsbeschäftigten und die erhöhten Einstellungszahlen von Auszubildenden benötigte die Polizei zahlreiche neue Arbeitsplätze, die in dem Gebäude an der Hauptstraße nicht mehr vorhanden sind. Die Mitarbeiter/innen der Dienststelle Verkehrsunfallprävention/Opferschutz, die Verkehrssicherheitsberater, das Fachkommissariat für Kriminalprävention/Opferschutz sowie Verwaltungsmitarbeiter der Direktion Zentrale Aufgaben sind ab sofort in ihren neuen Büros anzutreffen. Nachdem alle Umbaumaßnahmen abgeschlossen sind und die notwendige Technik in den Büros auf dem Zanders-Areal installiert ist, konnte der Umzug in den vergangenen Wochen stattfinden.

Der Landrat überreichte den Kolleginnen und Kollegen einen Laib Brot, Salz sowie einen gut gefüllten Präsentkorb und verschaffte sich selbst einen Eindruck von den renovierten Räumlichkeiten. Er wünschte ihnen einen guten Start in der neuen Außenstelle und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie sich schon bald auch dort "heimisch" fühlen.

Bildunterschrift Foto 1 v.l.: PHK Schramm (Leiter VUP/O), PHK'in Kammann (Leiterin Kommissariat KP/O), Landrat Stephan Santelmann

