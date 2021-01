Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte verunstalten Glastüren und Übersichtsplan

Moers (ots)

Vandalen haben zwei Glastüren und einen Übersichtsplan einer Grundschule in Moers mit einem roten Lackstift beschmiert. Die Täter waren in der Zeit zwischen dem gestrigen Montag, 19.00 Uhr, und Dienstag, 07.31 Uhr, auf dem Schulgelände am Eicker Grund aktiv.

Die Polizei Moers sucht Zeugen, die sich mit ihr unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen sollen.

