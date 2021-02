Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Kachtenhausen. Alarm verschreckt Einbrecher.

Lippe (ots)

Dienstagabend versuchten Einbrecher in die Büroräume eines Gebrauchtwagenhandels in der Straße "Zum Funken" zu gelangen. Bei dem Versuch ein Fenster aufzubrechen, lösten die Täter den Alarm aus und flüchteten. Wer gegen 21:05 Uhr verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell