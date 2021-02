Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Verkehrskontrolle zur Einhaltung der Regeln an Ampeln

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstagvormittag (02.02.2021) hat das Polizeirevier Pinneberg an der Kreuzung Hans-Hermann-Kath-Brücke / Elmshorner Straße den fließenden Fahrzeugverkehr kontrolliert.

Zwischen 09:45 und 11:15 Uhr kontrollierten sieben Beamte den Verkehr.

Der Schwerpunkt der durchgeführten Kontrolle lag auf der Überprüfung der Einhaltung der Regeln des Grünpfeils bei rotem Lichtzeichen. Derartige Kontrollen wurde bereits am 21.10.2020 (28 Verstöße) und am 06.11.2020 (19 Verstöße) durchgeführt.

Fahrzeugführer, die die Hochstraße (Hans-Hermann-Kath-Brücke) in Fahrtrichtung der Friedrich- Ebert-Straße befahren und beabsichtigen in die Elmshorner Straße in Richtung Schauenburgerstraße abzubiegen, haben trotz Grünpfeil bei Rotlicht an der Haltelinie anzuhalten. Das Fahrzeug muss wie an einem STOPP-Schild vollständig zum Stillstand kommen. Bei der heutigen Kontrolle wurden 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung des Grünpfeils eingeleitet.

Geahndet wird dieser Verstoß mit 70 Euro und einem Punkt im Flensburger Verkehrszentralregister.

Zwei weitere Fahrer bedienten während der Fahrt das Smartphone. Diese erwartet ein Bußgeld über 100 Euro und ein Punkt.

Weiterhin beanstandeten die Beamten in einem Fall die nicht ausreichend gesicherte Ladung.

Aufgrund der nach wie vor zu hohen Anzahl der Verstöße kündigt das Polizeirevier Pinneberg weitere Kontrollen an.

