POL-LIP: Lage. Kupfer und Zinn gestohlen.

Diebe verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Abrissgelände an der Detmolder Straße. Sie durchtrennten die Sicherung eines Bauzaunes und stahlen insgesamt etwa 400 Kg Kupferkabel und Zinn. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

