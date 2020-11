POL-SO: Lippstadt - Kontrollen am Stoppschild

Kreispolizeibehörde Soest

An der Einmündung der Marktstraße auf die Cappelstraße kommt es immer wieder zu Unfällen zwischen Autos und Radfahrern. Allein in diesem Jahr gab es sechs solcher Unfälle bei denen fünf Radfahrer verletzt wurden. Unfallursache ist meist das Überfahren des an der Marktstraße stehenden Stoppschildes. Die Cappelstraße ist eine Einbahnstraße und kann von der Einmündung nur nach links befahren werden. Radfahrer können jedoch auf einem Radweg entgegen der Einbahnstraßenrichtung fahren. Das am Stoppschild angebrachte Zusatzschild (Radfahrer von links) wird von den meisten Autofahrern jedoch übersehen oder ignoriert. Bei einer heute durchgeführten Kontrolle mussten Polizisten des Verkehrsdienstes innerhalb von zwei Stunden 46 Verwarngelder aussprechen. Davon gingen 43 an Autofahrer wegen Missachtens des Stoppschildes und drei an Radfahrer, die den Radweg in der falschen Richtung benutzten. "Die Verkehrsteilnehmer zeigten fast ausnahmslos Verständnis für die Maßnahmen und zahlten einsichtig." so Polizeihauptkommissar Pascal Spiegel vom Verkehrsdienst der Lippstädter Polizei. "Zumindest den Lippstädter Autofahrern muss die Verkehrssituation hier immer vor Augen sein, damit Verkehrsunfälle vermieden werden. (lü)

