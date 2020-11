Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Randalierer tritt um sich

SoestSoest (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, musste die Polizei einen betrunkenen Randalierer am Bahnhof festnehmen. Ein 22-jähriger Dortmunder war schon im Zug auffällig geworden, so dass er in Soest des Gefährts verwiesen wurde. Am Bahnhof pöbelte und randalierte er herum. Ein Zeuge stellte sich ihm in den Weg und wurde durch einen Tritt leicht verletzt. Daraufhin wurde der 22-Jährige durch Mitarbeiter der Bahn zu Boden gebracht, um weitere Angriffe zu unterbinden. Der hinzugerufenen Polizei gegenüber blieb der Randalierer aggressiv. Er beleidigte die Beamten und trat weiter um sich. Daher wurde er in Handfesseln zur Polizeiwache gefahren. Ein durchgeführter Alkoholvortest brachte ein Ergebnis von 2,76 Promille. Der Dortmunder wurde zur Ausnüchterung ins Gewahrsam gebracht. (wo)

