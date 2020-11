Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin übersehen

WerlWerl (ots)

Auf der Engelhardstraße ist es am Dienstag, gegen 18:15 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Ein 21-jähriger Werler fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Kletterpoth" und beabsichtigte nach links in die Engelhardstraße abzubiegen. Dabei übersah der BMW-Fahrer eine 51-jährige Radfahrerin, die in Richtung Hedwig-Dransfeld-Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der die Werlerin zu Fall kam. Sie wurde leicht verletzt, der Autofahrer blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. (wo)

