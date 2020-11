Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Wiehagen - Kurve geschnitten

WickedeWickede (ots)

Am Dienstag, gegen 17:50 Uhr, ist es auf der Wickeder Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 22-jähriger Werler war von Schlückingen in Richtung Wiehagen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve am Haarweg überfuhr er die durchgezogene Linie und schnitt die Kurve. Ein entgegen kommender 15-jähriger Mopedfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Wickeder wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. (wo)

