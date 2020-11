Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Unfall

WelverWelver (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, ist auf der L 795 zwischen Welver und Werl der Fahrer eines Kleinkraftrades gestürzt. Der 16-Jährige verlor auf dem Weg von Welver nach Werl in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt. Durch den Sturz verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (wo)

