Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Sönnern - Unfall

WerlWerl (ots)

Gegen 07:30 Uhr ist es am Dienstagmorgen auf der Straße "Reitnecken" zu einem Unfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Peugeot in Richtung Sönnern unterwegs. Vor einer Brücke geriet er nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf, überfuhr erst das Ortsschild und prallte dann gegen das Brückengeländer. Der Welveraner wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. (wo)

